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Министр экономики ФРГ: "Северный поток - 2" может быть полностью остановлен

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире телеканала ARD, что проект "Северный поток 2" может быть полностью остановлен, Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами.

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