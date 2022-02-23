Министр экономики ФРГ: "Северный поток - 2" может быть полностью остановлен

БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире телеканала ARD, что проект "Северный поток 2" может быть полностью остановлен, Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами.