Это произошло на улице имени Гагарина в Краснодаре. На одном из домов жители заметили новую табличку с названием.
В Краснодаре обнаружилась улица «Космонафта Гагарина»
Комментарии
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Николай Берлизов
Лучше его посадить не за парту, а за решётку. Или за проволоку.
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3 час.
Александр Попов
ЕГЭХ*ЕПЛЁТЫ ПОДРОСЛИ.
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1 час.
Аурелия Запсенко
У нас в Одессе есть улица МАРШУТНА. Не у кого спросить: это ошибка в слове "маршрутная" или отдельное, не известное мне слово.
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15 мин.
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