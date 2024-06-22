Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кандауров
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН с эти вердиктом! От души БЛАГОДАРЮ!!!!!            Сцуко, некоторым лишь бы хайп словить, не брезг...Хайп, хайп, хайп!...
  • Аурелия Запсенко
    У нас в Одессе есть улица МАРШУТНА. Не у кого спросить: это ошибка в слове "маршрутная" или отдельное, не известное м...В Краснодаре обна...
  • Валентин Симоньянц
    Это не халатность, а как и в случае в Екатеринбурге с непредоставления гражданства этническим руссим из Казахстана, и...Хайп, хайп, хайп!...

В Краснодаре обнаружилась улица «Космонафта Гагарина»

В Краснодаре обнаружилась улица «Космонафта Гагарина»

Это произошло на улице имени Гагарина в Краснодаре. На одном из домов жители заметили новую табличку с названием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
Лучше его посадить не за парту, а за решётку. Или за проволоку.
Ответить
3 час.
Александр Попов
ЕГЭХ*ЕПЛЁТЫ ПОДРОСЛИ.
Ответить
1 час.
Аурелия Запсенко
У нас в Одессе есть улица МАРШУТНА. Не у кого спросить: это ошибка в слове &quot;маршрутная&quot; или отдельное, не известное мне слово.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх