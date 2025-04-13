Движение Respect Moldova избрало нового лидера

Движение Respect Moldova с 12 апреля возглавляет новый лидер — Мариан Лупу. На съезде партии он был избран председателем и заявил, что воспринимает свой мандат не как символический пост, а как реальную ответственность перед гражданами.
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