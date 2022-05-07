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Кем были хунвейбины — «красные охранники» Культурной революции

Кем были хунвейбины — «красные охранники» Культурной революции

События, о которых мы вам расскажем, могли бы иметь место в эпоху династии Мин или Цин. Они настолько не вписывается в рамки XX столетия, что рассказ о них кажется антиутопией, созданной человеком с больным воображением.

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