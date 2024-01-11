11 января президент России Владимир Путин продолжает своё дальневосточное турне. Сегодня в Хабаровске он встретился с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, где в том числе рассказал об экономических достижениях нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии