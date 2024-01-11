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Нас душат, а мы стали первыми в Европе по объёму экономики, — Путин

Нас душат, а мы стали первыми в Европе по объёму экономики, — Путин

11 января президент России Владимир Путин продолжает своё дальневосточное турне. Сегодня в Хабаровске он встретился с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, где в том числе рассказал об экономических достижениях нашей страны.

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