Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса с иномаркой в Алтайском крае

Авария случилась в Зональном районе. Прокуратура проводит проверку Двое взрослых и один подросток пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Зональном районе Алтайского края, сообщили в прокуратуре региона.
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