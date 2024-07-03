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Одуванчики, мак и мята: за какие растения могут оштрафовать дачников

Эксперты рассказали, за какие цветы, грибы и травы могут наложить санкции на владельцев загородной недвижимости Далеко не все собственники дач знают, что за некоторые растения на своей территории можно получить серьезный штраф или даже сесть в тюрьму, поэтому от них лучше избавиться.

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