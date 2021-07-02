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Генпрокурор США ввел мораторий на смертную казнь из-за принятых при Трампе законов

Генпрокурор США ввел мораторий на смертную казнь из-за принятых при Трампе законов

Минюст также должен обсудить с экспертами и властями штатов, гуманно ли казнить людей при помощи смертельных инъекцийГенпрокурор США, глава Минюста Меррик Гарланд подписал меморандум о введении в стране временного моратория на смертную казнь.

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