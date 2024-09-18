7 частых ошибок при чистке зубов: проверьте себя

Чистка зубов – такое рутинное занятие, что часто мы вообще не задумываемся, как именно это делаем. Пока бегут положенные 2 минуты, прикидываем, что съесть на завтрак или сколько дней осталось до зарплаты .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии