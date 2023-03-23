В каком случае беременную астраханку могут уволить с работы по истечению договора?

"Могут ли меня уволить в период беременности, если до этого со мной был заключен срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника? Срок договора заканчивается, а мне в декрет еще только через три месяца.
"Могут ли меня уволить в период беременности, если до этого со мной был заключен срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника? Срок договора заканчивается, а мне в декрет еще только через три месяца.
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