Дети думали, что это снег. Что на самом деле сыпалось с неба после ядерного взрыва

С 1945 по 1996 год в мире провели около двух тысяч ядерных испытаний. Взрывы снимали на камеру, засекречивали результаты, изучали мощность.
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