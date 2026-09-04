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Газета.ру

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Сечин: более 80% заказов на производство судов в мире приходится на Китай

Сечин: более 80% заказов на производство судов в мире приходится на Китай

Китай является единственной промышленной сверхдержавой, контролирующей около 30% мирового объема промышленного производства, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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