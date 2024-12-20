«МЮ» вылетел из Кубка лиги, Кондратюк выиграл короткую на ЧР, Станкович – тренер месяца в РПЛ, победа СКА, Лоусон перешел в «Ред Булл» и другие новости

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Не только о футболе

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1. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Тоттенхэму» – 3:4. Соланке сделал дубль, Сон забил прямым ударом с углового.

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Комментарии
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Лена Мисько
#говорятчто СКА в ближайшее время будет ставить вопрос о возвращении на старую арену &quot;Пока добираемся до новой, игроки сильно устают, а новички команды в ней пару раз заблудились&quot; #шапито
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4 час.
Лена Мисько
Через 300 метров поверните направо, потом поверните направо и 1,5 км держитесь левой полосы. Встретите гения- поклонитесь, скажите что-нибудь приятное.
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4 час.
сергей озеров
Мы 34-е,а Бруней 184-й в рейтинге ФИФА. Почему мы  34-е?)🤔
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3 час.

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