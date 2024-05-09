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Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Россия объявила в розыск почти всё руководство самой Удивительной страны в мире. Причём вспомнили всех: как нынешних руководителей, начиная с действующего президента, его министра обороны и прочих, и заканчивая бывшим президентом, бывшим главой СНБО и т.

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