Макрон в обращении к нации назвал Россию главной угрозой Европе и призвал вооружаться

Макрон заявил, что ЕС должен обеспечить себя собственными вооружениями, продолжать военную и финансовую помощь Украине, чтобы обеспечить для нее сильный мир, ценой которого не может быть капитуляция УкраиныФранция усилит военные расходы и обсудит создание ядерного зонтика Евросоюза.