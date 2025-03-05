Макрон в обращении к нации назвал Россию главной угрозой Европе и призвал вооружаться

Макрон заявил, что ЕС должен обеспечить себя собственными вооружениями, продолжать военную и финансовую помощь Украине, чтобы обеспечить для нее сильный мир, ценой которого не может быть капитуляция УкраиныФранция усилит военные расходы и обсудит создание ядерного зонтика Евросоюза.
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