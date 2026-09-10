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Ripple призвала сенаторов выслушать держателей криптовалют перед голосованием по CLARITY Act

Ripple призвала сенаторов выслушать держателей криптовалют перед голосованием по CLARITY Act

Главный юрисконсульт Ripple Стюарт Алдероти призвал сенаторов США напрямую пообщаться с владельцами криптовалют перед голосованием по законопроекту CLARITY Act.

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