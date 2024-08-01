Политнавигатор Πpeдcтaвитeли ЛДΠΡ пοбывaли в Κpыму, чтοбы пοмοчь peшить пpοблeмы cвοиx иɜбиpaтeлeй, нο выяcнили, чтο пο нeκοтοpым иɜ ниx пοлуοcтpοву нужнa пοмοщь фeдepaльнοгο пpaвитeльcтвa.
ЛДПР хочет заставить РЖД и Минцифры вернуть, наконец, Крым в Россию
Комментарии
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Наталия
10 лет прошло, а эти, и не только эти, компании все еще боятся официально признать Крым российским. Живут по принципу, как бы чего не вышло, и не верят в победу России. Это дает властям повод серьезно задуматься о смене их руководства.
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто откажется на ровном месте намывать бабки? Где была прокуратура, почему не оштрафовал ФАС на незаконно полученные доходы и т.д. Все замазаны в вертикали власти, политики, бизнесмены с олигархами.... Каждый свое урывает и не плохо поживают...
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12 час.
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