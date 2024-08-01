Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • михаил валеев
    Как вы будите определять что человек мигрант по лицу по одежде по разрезу глаз.? А вдруг он Бурят или Татарин как я.....«Насилуют наших ж...
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ЛДПР хочет заставить РЖД и Минцифры вернуть, наконец, Крым в Россию

ЛДПР хочет заставить РЖД и Минцифры вернуть, наконец, Крым в Россию

Политнавигатор Πpeдcтaвитeли ЛДΠΡ пοбывaли в Κpыму, чтοбы пοмοчь peшить пpοблeмы cвοиx иɜбиpaтeлeй, нο выяcнили, чтο пο нeκοтοpым иɜ ниx пοлуοcтpοву нужнa пοмοщь фeдepaльнοгο пpaвитeльcтвa.

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Комментарии
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Наталия
10 лет прошло, а эти, и не только эти,  компании все еще боятся официально  признать Крым  российским. Живут по принципу, как бы чего не вышло, и не верят в победу  России. Это дает властям повод серьезно задуматься о смене их руководства.
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто откажется на ровном месте намывать бабки? Где была прокуратура, почему не оштрафовал ФАС на незаконно полученные доходы  и т.д.  Все замазаны в вертикали власти, политики, бизнесмены с олигархами.... Каждый свое урывает и не плохо поживают...
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12 час.

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