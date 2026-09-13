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Крым получит свыше 100 миллионов рублей на ремонт домов, поврежденных из‑за атак БПЛА

Крым получит свыше 100 миллионов рублей на ремонт домов, поврежденных из‑за атак БПЛА

Власти Крыма направят более 100 миллионов рублей на восстановление многоквартирных домов, которые этим летом пострадали в результате ударов беспилотников.

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