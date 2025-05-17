Марочко сообщил, что Киев на фоне переговоров в Стамбуле усилил удары по ЛНР

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. ВСУ на фоне прямых переговоров России и Украины в Стамбуле нарастили интенсивность ударов по территории Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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