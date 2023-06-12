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Еврокомиссар Бретон: возможности для введения дальнейших санкций против России еще не исчерпаны

Еврокомиссар Бретон: возможности для введения дальнейших санкций против России еще не исчерпаны

Возможности для принятия новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации пока не исчерпаны.

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