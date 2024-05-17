Путину сообщили, что панда Катюша в Московском зоопарке родилась по любви

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила президенту России Владимиру Путину и зампреду Китайской Народной Республики Хань Чжену о панде Катюше из Московского зоопарка — малышка родилась по любви и находится в надежных руках, как и его родители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии