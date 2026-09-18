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Врач Астафуров: отменять вызов скорой при исчезновении симптомов инсульта нельзя

Врач Астафуров: отменять вызов скорой при исчезновении симптомов инсульта нельзя

Врач-реаниматолог, главный врач медцентра Сергей Астафуров рассказал, что отменять вызов скорой при исчезновении симптомов инсульта нельзя, это может привести к возникновению серьёзных проблем со здоровьем.

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