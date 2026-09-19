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Истребители F-16 перехватили гражданский самолет над резиденцией Трампа

Истребители NORAD F-16 перехватили гражданский самолет утром 19 сентября около 07:50 по восточному времени (14:50 мск) над городом Турмонт в штате Мэриленд.

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