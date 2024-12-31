Джоли и Питт спустя восемь лет окончательно оформили развод

Использованы материалы: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa Знаменитые голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт спустя восемь лет с момента подачи актрисой заявления на развод подписали официальные документы о расторжении брака, сообщил журнал People со ссылкой на адвокатов Джоли.