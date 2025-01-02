Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках "Маски"

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в образе салата "Оливье" на новогоднем шоу "Маска". В личном блоге ведущая передачи "Секрет на миллион" призналась, что ей пришлось "стать мужчиной", чтобы сыграть роль салата на шоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии