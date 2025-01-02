Телеведущая Кудрявцева призналась, что ей было тяжело дышать на съемках "Маски"

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в образе салата "Оливье" на новогоднем шоу "Маска". В личном блоге ведущая передачи "Секрет на миллион" призналась, что ей пришлось "стать мужчиной", чтобы сыграть роль салата на шоу.