Роспотребнадзор ЯНАО: чаще всего в 2024 году корь завозили в округ с Кавказа

В 2024 году на Ямале зафиксировали 14 завозных случаев кори. Большая часть больных прибыла с Кавказа, сообщили в докладе Роспотребнадзора ЯНАО о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения за прошедший год.
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