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ДумаТВ

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Путин поручил представлять ему доклады о ситуации с топливом в стране

Путин поручил представлять ему доклады о ситуации с топливом в стране

Владимир Путин поручил Новаку и Никитину постоянно докладывать о ситуации в топливной отрасли, потребовав срочно проработать субсидии и не допустить дефицита на независимых заправках на фоне летних сбоев.

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