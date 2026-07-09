Путин поручил представлять ему доклады о ситуации с топливом в стране

Владимир Путин поручил Новаку и Никитину постоянно докладывать о ситуации в топливной отрасли, потребовав срочно проработать субсидии и не допустить дефицита на независимых заправках на фоне летних сбоев.
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