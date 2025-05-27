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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцев с ОРВИ отправляют в кабинет неотложной помощи

Новосибирцев с ОРВИ отправляют в кабинет неотложной помощи

Заболеваемость ОРВИ растет в Новосибирске. Жителям областного центра напомнили правила посещения поликлиник: если у вас есть признаки простудного заболевания, идти нужно не к участковому, а в кабинет неотложной помощи.

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