Новосибирцев с ОРВИ отправляют в кабинет неотложной помощи

Заболеваемость ОРВИ растет в Новосибирске. Жителям областного центра напомнили правила посещения поликлиник: если у вас есть признаки простудного заболевания, идти нужно не к участковому, а в кабинет неотложной помощи.
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