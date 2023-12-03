Необычная встреча героев мультфильмов в одной вселенной

Пускай осень закончилась, но её плоды радуют нас до сих пор. Инктобер — один из самых мотивирующих челленджей в социальных сетях: в течение октября художники создают изображения, используя чернила (ручки, маркеры или краски).
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