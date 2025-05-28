NYT: Трамп намерен заключить масштабную сделку с Россией и Китаем

Jacquelyn Martin/AP/TASS Президент США Дональд Трамп может заключить с Россией и Китаем масштабную сделку о разделении сфер влияния "в духе имперской политики XIX века", сообщает газета The New York Times со ссылкой на аналитиков.
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