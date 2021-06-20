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Евро перед 3-м туром: Италия, Бельгия и Нидерланды уже в плей-офф, без шансов только Северная Македония

Евро перед 3-м туром: Италия, Бельгия и Нидерланды уже в плей-офф, без шансов только Северная Македония

Помечтать может даже Турция. Мы подбили положение команд и условия для выхода в плей-офф перед 3-й туром группового этапа.

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Лена Мисько
Ну и вот полная сетка плей-офф по итогам двух туров. Россия пока выходит на Уэльс, а в случае победы над британцами – Нидерланды или Испания. А можно на крупных турнирах других соперников попробовать? 😏
Лена Мисько
Уже сегодня стартует заключительный тур группового этапа Евро! 🔥
Лена Мисько
Фалькао не приехал, [20.06.21 12:12] Закончилась вторая неделя Евро, а это значит, время для обновленной версии нашего антирейтинга. Список по-прежнему субъективный и формируется исключительно по выступлениям в последнем туре. Общее подведение заслуг будет позже. Итак, худшие сборные второй недели Евро-2020(1): 🔻 8. Польша Сюда было непросто кого-то выбрать, но надо же с кого-то начинать. Поляки вовсе не безнадежны, но, кажется, команда не очень понимает идеи своего тренера, и, что еще хуже, кажется, эти идеи не помогают использовать сильные стороны главной звезды по имени Роберт. 7. Франция Давайте прямо: венгры - красавцы. Они выходят на поле словно с целью отдавить всем ноги и испортить настроение. Но даже это не оправдывает вроде как главного фаворита турнира, за весь второй тайм создавшего полтора момента и тихонько перекатывавшего мяч в концовке. 6. Россия Наша сборная, конечно, победила, но хоть кому-то понравилась сама игра? Кажется, таких не найдется даже в тренерском штабе Черчесова. Финны, конечно, тоже не блистали, но ведь от них никто ничего и не ждет. А мы продолжаем сами создавать себе проблемы. 5. Англия На чемпионате мира антифутбол Саутгейта раскрашивали разные гиковские фишки вроде заслонов на стандартах. Сейчас его не спасет ничто. Шотландцы, даром что команда совсем другого уровня, были агрессивнее и вообще могли затащить победу. Но тогда Саутгейта точно бы съели (вчерашние заголовки все-таки были довольно травоядными). 4. Швейцария Не покидает ощущение, что команда Петковича выходит на поле прежде всего отбиться, а впереди - как получится. В игре с итальянцами не получилось и отбиться. 3. Словакия На фоне таких словаков даже шведы кажутся сильной и умной командой. Эта команда выглядит такой же старой, как потерявший всякую резкость и остроту Гамшик. А Шкриньяр не всегда может ее спасти. 2. Австрия Как заставить своих лучших игроков заниматься чем угодно, кроме того, что у них получается хуже всего? Спросите Франко Фоду. Кому-то не нравится работа Соузы, но они, видимо, забывают об австрийском тренере. Самая странная команда этого чемпионата. 🧱 Турция ВСЕ. ОЧЕНЬ. ПЛОХО (https://twitter.com/g0rankurd/status/1405225414105120772)
Лена Мисько
Текущие шансы команд на победу в турнире. А кто для вас является фаворитом?
Лена Мисько
Интересно, Украина с австрияками ничейку скатают? Если нет, то в 2-3 группах у 3-го места 2 или 3 очка может быть с минусовой разницей
Лена Мисько
Французы в эконом-режиме, как и на ЧМ, не тратят больше, чем надо. Могут поплатиться как с венграми
Алевтина Трофимова
Да, с экономией бы не переборщить.
Лена Мисько
Ну, уж с португальцами-то во всю мощь будут играть - за финал прошлого Евро надо поквитаться
Лена Мисько
Расклады для выхода в плей-офф. Объясняем максимально просто. А➡️ Италия вышла. Уэльс почти. Вариант с третьим местом возможен только при поражении итальянцам и крупной победе Швейцарии над турками. Но даже так Уэльс войдет в пул третьих команд с отличными шансами. Турцию спасет только чудо. B➡️ Бельгия вышла. Даже ничья даст России хорошие на вторую путевку. Опускаться на третье место очень опасно из-за плохой разницы мячей. Данию спасет только крупная победа над нашими. С➡️ Нидерланды вышли. Украине достаточно ничьей для второго места. Поражение в очной встрече оставит и украинцам, и австрийцам минимальные шансы на выход с третьего места. Так как будет всего три очка и отрицательная разница. D➡️ Самая простая группа. Фавориты и аутсайдеры играют между собой. Чехия и Англия могут расслабиться и скатать товарняк. Хорватии и Шотландии обязательно нужна победа. E➡️ Все очень сложно – поговорим конкретно об Испании. Победа над словаками = равно плей-офф. Ничья оставит призрачные шансы. Поражение отправит испанцев домой. F➡️ У Венгрии есть путь к сенсации. Нужно обыграть Германию и ждать поражения Португалии. Тогда Роналду вылетит из турнира. Других раскладов – слишком много. Советуем почитать развернутый материал. https://matchtv.ru/football/euro/matchtvnews_NI1365977_Ispanija_Portugalija_i_Khorvatija_riskujut_proletet_mimo_plej_off_Rasklady_vo_vseh_gruppah_Jevro_pered_poslednim_turom
Лена Мисько
Диего Симеонович, [20.06.21 14:18] Франция и Англия – две скучнейшие команды Евро. Выглядят очень похоже, но между ними есть разница. Полузащитникам и фулбекам Франции можно обострять. Поэтому даже при одинаковом результате в матче с аутсайдером соотношение опасных моментов совсем другое. Франция просто плохо провела игру – половина команда ужасно сыграла на индивидуальном уровне. А у Англии в принципе исключен вариант, при котором игроки выглядят не ужасно – это обусловлено планом на матч. Франция все равно наиграла на три-четыре гола, а Англия даже не была острее Шотландии. Разбор всех главных матчей второго тура Евро – в подписном видео (https://www.patreon.com/posts/razbor-glavnykh-52713950)
сергей озеров
Защитник «Саутгемптона» и сборной Дании Янник Вестергор поделился ожиданиями от матча с Россией в третьем туре Евро. «У нас по-прежнему большие амбиции. Мы выйдем и победим Россию. Надеюсь, Бельгия поможет нам, и турнир для нас не закончится. Думаю, наша игра против лучшей команды в мире [Бельгии] подтверждает, что мы играем на чрезвычайно высоком уровне и можем бороться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а там посмотрим уже», – сказал Вестергор.
Лена Мисько
не читаем значится? )) https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43408857814/Popadyot-li-sbornaya-Rossii-v-pley-off-s-tretego-mesta-Raskladyi?utm_referrer=mirtesen.ru
Лена Мисько
Черданцев: "У "Зенита" есть Малком, который кого угодно обыграет". *** А кого он обыграл, этот Малком? Хотя бы в Чемпионате России, не говоря уже о Лиге Чемпионов? :) Черданцев - блаженный.
Лена Мисько
Так, и что тут у нас? Уэльс занял второе место в группе А. Это значит, что если Россия тоже сохранит за собой вторую строчку, то встретится в 1/8 с валлийцами. Пройдем Бэйла и Рэмзи (если, конечно, выйдем из группы)?

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