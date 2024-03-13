Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

Также глава государства отметил, что Россия может провести ядерные испытания Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.
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