Локальные очистные сооружения для дачи: что нужно знать

Автономные очистные сооружения представляют собой систему для очистки сточных вод. Также локальные очистные сооружения канализации выполняют функцию отвода вод после очистки в окружающую среду (водоемы, грунт, канавы и так далее).
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