Глава спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадыров награжден медалью

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Эли, который возглавляет спортивный клуб «Ахмат» и является президентом республиканской Федерации бокса, награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
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