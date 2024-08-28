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Глава спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадыров награжден медалью

Глава спортивного клуба "Ахмат" Эли Кадыров награжден медалью

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Эли, который возглавляет спортивный клуб «Ахмат» и является президентом республиканской Федерации бокса, награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Рамзан Кадыров, а вам не стыдно на халявные деньги РФ жить красиво и раздавать должности и награды членам своей семьи???
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12 час.
E
Ed
Стыдно, а что ты сможешь сделать?
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7 час.

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