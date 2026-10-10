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Царьград

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Bild: 50 человек подрались на футбольной тренировке в Штаде

Bild: 50 человек подрались на футбольной тренировке в Штаде

В городе Штаде, север Германии, произошла массовая драка во время футбольной тренировки. В конфликте участвовали около 50 человек, включая курдов и сирийцев.

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