В отказавшемся заселять участников СВО отеле "Амакс" угрожали военным

FФ Fvolodya55 Федоров Военные на передовой, не имеют паспортов. По военному билету так же можно найти человека. Чего они там плетут? Отобрать гостиницу, находящихся на госслужбе уволить и на СВО.

НЗ Николай Зюзин Этот закон о документах кто принимает? Однозначно наши депутаты в Думе. Так к кому надо адресовать эти вопросы? Какие законы, такие и депутаты. А самое страшное то, что этих депутатов выбрали МЫ!