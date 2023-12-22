«У гостя не было паспорта». Ростовский отель объяснил, почему не дал заселиться военному Телеграм-канал «Проект БАРС 11» опубликовал 20 декабря видео из ростовского отеля Amaks, сотрудница которого отказалась заселить военнослужащего по военному билету и командировочному.
В отказавшемся заселять участников СВО отеле "Амакс" угрожали военным
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
Военные на передовой, не имеют паспортов. По военному билету так же можно найти человека. Чего они там плетут? Отобрать гостиницу, находящихся на госслужбе уволить и на СВО.
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1 час.
НЗ
Николай Зюзин
Этот закон о документах кто принимает? Однозначно наши депутаты в Думе. Так к кому надо адресовать эти вопросы? Какие законы, такие и депутаты. А самое страшное то, что этих депутатов выбрали МЫ!
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1 час.
NADEGDA PAYNYH
Только наша Ростовская область и отличается такой гадостью.Все отельеры зажрались по самые не хочу.Эти стервы из администрации поспали бы в окопе,как ребята,тогда бы знали -нужен паспорт или нет. И ,хотела бы я посмотреть на физиономии тех Росгвардейцев, которых хотели вызвать администраторши.Кем и кого они пугают,д....ры
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1 час.
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