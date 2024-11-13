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Может уже хватит издеваться над нами? Телезрители требуют убрать с экранов надоевшие программы, но Эрнсту по-барабану

Может уже хватит издеваться над нами? Телезрители требуют убрать с экранов надоевшие программы, но Эрнсту по-барабану

Интересная жизнь с Vera Star У вас тоже есть привычка уютно устроиться перед экраном после рабочего дня? Ох, как же трудно будет с ней расстаться… Почему? Потому что смотреть бестолковые шоу и однотипные сериалы с простыми сюжетами больше нет сил.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Я больше в интернете, Эрнст Хренст по фиг.
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21 час.
саша дмитренко
представляю  недовольных  зрителей)))))  что  смотрят  тв  24 часа  в  сутки,,им точно  не  угодить))))))) всем  недовольны  обычно  вонючие  пенсы  и  домохозяйки
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11 час.
саша дмитренко
включайте  /спас/  и  хором  молитесь))))))
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11 час.

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