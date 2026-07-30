Врачи онкоцентра в Надыме проконсультировали 7 тысяч пациентов

В Надымском районе с начала года выявили 94 новых случая онкологии на ранней стадии. Чаще всего врачи сталкиваются с онкопатологией молочной железы, при этом своевременная диагностика становится решающим фактором в борьбе с болезнью.
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