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Красный Север

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Врачи онкоцентра в Надыме проконсультировали 7 тысяч пациентов

Врачи онкоцентра в Надыме проконсультировали 7 тысяч пациентов

В Надымском районе с начала года выявили 94 новых случая онкологии на ранней стадии. Чаще всего врачи сталкиваются с онкопатологией молочной железы, при этом своевременная диагностика становится решающим фактором в борьбе с болезнью.

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