Кристиан Хорнер: «Пересу приходится трудно в условиях, когда управлять болидом становится сложнее»

Хорнер надеется на возвращение Переса к прежней форме на этапе в Барселоне. Руководитель «Ред Булл», оценивая неудачное выступление Серхио на Гран-при Канады, отметил, что мексиканцу труднее даются выступления в переменчивых условиях, когда пилоту нужно быстро адаптироваться к меняющимся особенностям поведения болида.