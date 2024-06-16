Кристиан Хорнер: «Пересу приходится трудно в условиях, когда управлять болидом становится сложнее»

Хорнер надеется на возвращение Переса к прежней форме на этапе в Барселоне. Руководитель «Ред Булл», оценивая неудачное выступление Серхио на Гран-при Канады, отметил, что мексиканцу труднее даются выступления в переменчивых условиях, когда пилоту нужно быстро адаптироваться к меняющимся особенностям поведения болида.
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