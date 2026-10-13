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Несекретные материалы

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Wall Street Journal: Иран угрожает соседям вторжением

Wall Street Journal: Иран угрожает соседям вторжением

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, близкие к переговорам, сообщила, что иранские представители в ходе бесед с региональными коллегами поднимали вопрос о возможности наземного вторжения в соседние страны в случае возобновления полномасштабных американских ударов.

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