БАЛАХНА, 15 октября, ФедералПресс. Балахнинский городской суд Нижегородской области полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании более 162 млн рублей с бывших муниципальных служащих, осужденных за хищение государственного имущества.
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