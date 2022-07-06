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Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать электроэнергию у РФ

Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать электроэнергию у РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, и она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

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