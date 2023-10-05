Куда движется южный сосед России? Власти Казахстана ведут список лиц, которым будет запрещен въезд в страну из-за их негативных высказываний в адрес республики, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В Казахстане создали аналог украинского «Миротворца»
Комментарии
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Галина Скрипник
Никогда не видела, чтобы кто-то падал во время выступления главы МИДа Лаврова. Он вам не клоун. А то, что выдающееся руководство страны и выдающиеся успехи - это вы правы. Спорить не буду. Это действительно так.
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5 час.
Галина Скрипник
Где? В каком месте готовятся? Прям так вместе и готовятся? Не видела . Я в Казахстане живу и не видела, чтобы мы готовились...
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5 час.
Федор Липин
Рука одна и та же управляет куклами по имени Украина и Казахстан. Армения вот еще тоже заплясала за компанию.
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2 час.
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