В Казахстане создали аналог украинского «Миротворца»

Галина Скрипник Никогда не видела, чтобы кто-то падал во время выступления главы МИДа Лаврова. Он вам не клоун. А то, что выдающееся руководство страны и выдающиеся успехи - это вы правы. Спорить не буду. Это действительно так.

Галина Скрипник Где? В каком месте готовятся? Прям так вместе и готовятся? Не видела . Я в Казахстане живу и не видела, чтобы мы готовились...