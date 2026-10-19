Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что намерен баллотироваться на второй срок. Источник фото: AP Photo / Efrem Lukatsky Срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, однако он отказывается проводить президентские выборы в стране, ссылаясь на военное положение.
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как на Украине называют военные действия, в России-СВО,интересно как они юридически это обозначают ?