Шойгу: атаки ВСУ на Курскую АЭС являются верхним уровнем терроризма

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что стремление Украины совершить террористическую атаку на Курскую атомную электростанцию является высшим проявлением терроризма.
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