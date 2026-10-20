The acceleration of plans for alternative routes to ship oil out of the Middle East could make the Strait of Hormuz “redundant” in five years, Georges Elhedery, chief executive of banking giant HSBC Group, said at the HSBC Future Forum 2026 in Dubai on Tuesday.
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