В Краснодарском крае организатора школьного питания наказали за антисанитарию и бесконтрольностьВ Новокубанском районе предприниматель, отвечающий за питание школьников, попал под административную ответственность — проверка выявила нарушения санитарных норм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Почему Россия не бьёт по Украине в полную силу? На вопрос Маргариты Симоньян ответил Владимир Путин
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис арестован в Москве. Коррупционный скандал продолжается
- «Бог с нами»: вражеский дрон врезался в джип российских военных в Херсонщине и не взорвался. Как такое возможно?
Свежие комментарии
- F Красная икра пере...
- IV Губернатор Мурман...
- В России нет дефи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым