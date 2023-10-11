Гражданская война в Европе неизбежна, — Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Европу может охватить гражданская война, если она не поменяет свою миграционную политику.
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