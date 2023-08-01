БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Байден сдулся, его уходят. Остается Трамп в паре с Илоном Маском

Байден сдулся, его уходят. Остается Трамп в паре с Илоном Маском

Демократы подходят к президентским выборам с очень короткой «скамейкой запасных» Андрей Захарченко Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press Материал комментируют: Алексей Неживой Владимир Можегов Константин Блохин После того, как сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором, ссылаясь на анонимного информатора, подробно описал коррупционную схему, которая позволила Джо Байдену в бытность вице-президентом США получить 5 млн долларов с украинской энергетической компании Burisma за некую «защиту интересов», скандал вокруг возможного взяточничества лидера американских демократов начал набирать обороты.

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