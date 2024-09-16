Бархатный сезон для одного: Сочи стал топовым направлением осени

- В среднем, путешественники, отдыхающие в Сочи в одиночку, проводят в городе восемь ночей. Стоимость проживания в отелях города для одного человека составляет около 3,4 тысячи рублей за ночь, - отмечают эксперты.
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